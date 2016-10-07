Шевченко: сборная не смогла выиграть из-за усталости

Главный тренер украинской сборной прокомментировал матч с Турцией, который для Украины закончился с ничейным результатом. Как передает replyua.net, в интервью каналу Футбол 1 Андрей Шевченко рассказал, что доволен игрой своих подопечных, и второй пропущенный гол является только свидетельством усталости спортсменов.
Шевченко подчеркнул, что ребята играли на высоком уровне и не дали туркам ничего сделать, и у Украины было больше моментов, однако гол был пропущен практически за минуту до окончания встречи, и он может свидетельствовать только об усталости. «Концовка второго тайма нашим ребятам не удалась, и мы пытались делать замены, но у турок игра складывалась лучше, был спорный пенальти, и можно даже посмотреть его в повторе, но мы будем работать дальше», отметил главный тренер.
Также, по его мнению, сборная Украины играла с достойным соперником, и футболисты отдали все силы в этом матче, а турки, к их сожалению, первую половину игры завалили и смогли сконцентрироваться только во втором тайме, а концентрацию нужно держать на протяжении всей игры. Если бы после первого тайма счет был 2:0, турки уже ничего бы не сделали, добавил Шевченко.
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