Кличко так и не смог определиться со своей карьерой

Владимир Кличко, самый известный украинский боксер, заявил о том, что разговоры о его предстоящем поединке-реванше против Энтони Джошуа – это не более чем спекуляции, и он до сих пор не знает, какое решение нужно принять – продолжить из завершить карьеру.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Чемпион, Кличко не подтвердил информацию о том, что уже дал свое согласие на поединок-реванш. «Скоро нужно будет решать, выходить мне еще раз в ринг против Джошуа, или нет. Все только спекулируют. Я еще не принял решение», заявил украинский чемпион. Напомним, что бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко проходил 29 апреля, и в одиннадцатом раунде украинский спортсмен потерпел поражение техническим нокаутом.
Ранее Кличко также уступил еще одному британцу – Тайсону Фьюри. Джошуа спустя сутки после поединка заявил о том, что согласен на поединок-реванш, позже об этом также заявлял и его промоутер, однако он подчеркнул, что команда британца пока не получила согласия от Владимира Кличко.