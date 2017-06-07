Кличко рассказал о поединке-реванше с Джошуа

Владимир Кличко, украинский боксер, пока не может определиться с тем, как сложится его спортивное будущее, и он не принял решения относительно проведения поединка-реванша против Энтони Джошуа.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на немецкий телеканал Спорт1, украинец при этом отметил, что, несмотря на поражение в поединке 29 апреля, этот бой стал для него очень позитивным моментом в карьере. «У меня есть время, и я беру его до того, как объявлю, что я буду делать дальше, каким будет мой следующий шаг. Но это будет не сегодня. Думаю, о своем решении я объявлю примерно в течение двух недель. Буду ли я боксировать вновь? Вы можете как рассчитывать на это, так и не рассчитывать. Я получил много в бою с Джошуа», заявил Кличко.
Напомним, что спортсмен потерпел два поражения подряд – первый раз он не смог одержать победу над Тайсоном Фьюри, британским боксером. Ранее в команде Энтони Джошуа заявили, что практически уверены в том, что поединок-реванш между Джошуа и Кличко состоится, и это произойдет осенью. Впрочем, Кличко пока сомневается в том, нужен ли ему этот бой.