валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Кличко начал подготовку к самому важному поединку

Кличко начал подготовку к самому важному поединку
Ровно за три месяца до поединка против Джошуа Энтони украинский боксер Владимир Кличко приступил к интенсивным тренировкам, информирует replyua.net cо ссылкой на Сегодня.

В социальных сетях было выложено несколько снимков, а также видео с первых тренировок украинца. Кличко тренируется в зале очень активно, используя гантели. Напомним, что бой Кличко-Джошуа назвали одни из самых ожидаемых в этом году. Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе Уэмбли, 29 апреля. К этому дню болельщики купили уже 90 тысяч билетов, и это абсолютный рекорд. Кроме того, вторая партия билетов (сорок тысяч штук), поступившая в продажу, была распродана всего за один час. Эксперты отмечают, что предстоящий поединок станет решающим в карьере украинского боксера, однако фаворитом поединка считается более молодой британец.

В настоящий момент коэффициент на победу Кличко составляет 2.65, а на победу Джошуа – 1.53, на ничью – 26.0. Ранее сообщалось, что украинский боксер отправляется в тренировочный лагерь и проведет там много времени, готовясь к самому ответственному и важному бою. Сам Кличко отмечал, что сильно мотивирован на победу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Горячая тема: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
03 фев 2017
35738

Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что реальных планов российских генералов, которые им озвучил Путин, мы знать не можем, но определенные выводы

03 фев 2017
12487

Названі справжні причини ескалації під Авдіївкою. Путін нідочого

Загострення ситуації в зоні бойових дій на сході України в районі Авдіївки почалося в результаті того, що українські військовослужбовці зайняли позицію проросійських бойовиків для того, щоб врятувати

Последние новости

Рабинович: вы действительно думаете, что победит не Путин?

Путинские эксперты уверены: никуда Лукашенко не денется

В Луганске взорван автомобиль с одним из главарей боевиков, - видео

Игорь Гордийчук: обстрел Авдеевки – это очередная предсмертная агония «псевдореспублик»

Пользователи обсуждают очень резкое заявление Терезы Мэй

Кличко начал подготовку к самому важному поединку

Огрызко: после Совбеза ООН Путин получил исчерпывающий ответ – санкции не снимут

Незвична японська традиція кидання бобами

Експерт розповів, чому найближчим часом бойовики на Донбасі не заспокояться

Волонтер: на карте Донбасса появилась еще одна горячая точка

Блогер: в «ЛНР» начинаются «церковные чистки»

Путин договорился с Трампом о его аудиенции с Тимошенко, – блогер

Дуда звинуватив Росію у порушенні міжнародного права

«Украинец» Садальский больше не сможет приехать в Украину

После спора Порошенко уволил крупного одесского чиновника

Колишній Генпрокурор України має намір повернутися на свою посаду

Российские хакеры совершили еще одну кибератаку на европейскую страну

Естонія підтримує посилення антиросійських санкцій у зв’язку із загостренням на Донбасі

Вятрович представил новый календарь праздников – количество выходных сократится

Эксперт рассказал, при каком обстоятельстве может быть урегулирована ситуация на Донбассе

 Новости за день