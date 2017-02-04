Кличко начал подготовку к самому важному поединку

Ровно за три месяца до поединка против Джошуа Энтони украинский боксер Владимир Кличко приступил к интенсивным тренировкам, информирует replyua.net cо ссылкой на Сегодня.
В социальных сетях было выложено несколько снимков, а также видео с первых тренировок украинца. Кличко тренируется в зале очень активно, используя гантели. Напомним, что бой Кличко-Джошуа назвали одни из самых ожидаемых в этом году. Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе Уэмбли, 29 апреля. К этому дню болельщики купили уже 90 тысяч билетов, и это абсолютный рекорд. Кроме того, вторая партия билетов (сорок тысяч штук), поступившая в продажу, была распродана всего за один час. Эксперты отмечают, что предстоящий поединок станет решающим в карьере украинского боксера, однако фаворитом поединка считается более молодой британец.
В настоящий момент коэффициент на победу Кличко составляет 2.65, а на победу Джошуа – 1.53, на ничью – 26.0. Ранее сообщалось, что украинский боксер отправляется в тренировочный лагерь и проведет там много времени, готовясь к самому ответственному и важному бою. Сам Кличко отмечал, что сильно мотивирован на победу.