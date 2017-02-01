Перед боем с Джошуа Кличко сделал важное заявление

Владимир Кличко, который готовится к поединку против Энтони Джошуа, сделал заявление о том, что он одержим стать трехкратным чемпионом мира, и он ведет усиленную подготовку к этому бою.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Чемпион», украинский боксер отметил, что он сильно мотивирован на победу и очень долго не выходил на ринг. Напомним, что в этом месяце Кличко отправится в тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к поединку, а сам поединок состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне 29 апреля этого года. «Все очень просто. Передо мной схема из двух шагов. Первый шаг – я поставил перед собой цель стать трехкратным чемпионом мира. Если говорить о втором шаге, то это только одержимость поставленной целью», заявил спортсмен.
Также он подчеркнул, что дышит и живет только этой одержимостью, и, чтобы завоевать титул, дается лишь одна попытка. Напомним, что поединок между Кличко и Джошуа в прямом эфире будет транслироваться в 150 странах, на этот бой было продано около 80 тысяч билетов, причем половина из них – всего за один час.