Поединок между Джошуа и Кличко будут смотреть болельщики в 150 странах

Прямая трансляция поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко будет осуществляться в 150 государствах, сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Бернда Бенте, управляющего директора Klitschko Management Group, поединок многое значит для украинского боксера, и по своей значимости этот бой не уступает двум другим – чемпионским поединкам против Криса Берда, которые проходили в 2000 и в 2006 годах. Также, как отметил Бенте, этот поединок так же важен, как и бой Сэмюэля Питера в 2005 году, бои против Султана Ибрагимова и Дэвида Хэя, состоявшиеся в 2008 и 2011 годах соответственно. «Владимир Кличко, как всегда, очень добросовестно и ответственно готовится к этому поединку. В феврале он поедет в тренировочный лагерь, где будет непосредственно готовиться к бою», заявил Бенте.
Напомним, что на бой между Джошуа и Кличко было продано 80 тысяч билетов. Поединок состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне 29 апреля. Организаторы также отмечали, что вторая партия билетов количеством сорок тысяч штук была распродана в течение одного часа.