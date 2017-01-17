Билеты на бой Кличко-Джошуа распродали в течение часа

Поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко пройдет только 29 апреля, однако интерес к нему огромный – уже продано 80 тысяч билетов, а вторая партия в сорок тысяч, появившаяся в продаже, была раскуплена болельщиками всего за один час, передает replyua.net со ссылкой на ZN.ua.
В общей сложности удалось продать около 80 тысяч билетов на боксерский поединок, и эксперты отметили, что это абсолютный рекорд. Ранее он был установлен в 2014 году, когда болельщики покупали билеты на бой между Джорджем Гроувсом и Карлом Форчем. Напомним, что уже известны точное место и дата проведения боя между украинцем и британцем. Он состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 29 апреля этого года. Победитель получит пояс мирового чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе, который сейчас принадлежит британцу.
Также нужно отметить, что Владимир Кличко должен был сразиться с Джошуа еще 10 декабря прошлого года, однако получил травму, из-за чего промоутеры перенесли поединок на более поздние сроки. Также появлялась информация, что украинец встретится с Луисом Ортисом, однако она не подтвердилась.