Тренер Фьюри: Тайсон находится в глубочайшей депрессии

Тайсон Фьюри абсолютно не готов к поединку с украинским боксером Владимиром Кличко, поскольку пребывает в тяжелейшем психологическом состоянии. По информации replyua.net, такое заявление прозвучало от тренера спортсмена, Питера Фьюри, в интервью каналу IFL TV.
По словам дяди и тренера британца, Фьюри находится в депрессии, и он сильно разочарован тем негативом, который на него выплескивают. Также тренер подчеркнул, что вокруг его подопечного был создан негативный фон, и это привело к соответствующим последствиям, и та охота, которая велась на Тайсона, доконала его. Тренер боксера отметил, что разговаривал с племянником, и тот заявил, что, если негатив распространяется из-за бокса, то ему спорт не нужен, поскольку он уже выиграл чемпионский пояс у Кличко, а к нему все «плохо относятся». По мнению наставника, сейчас он наблюдает самое тяжелое психологическое состояние Тайсона.
Напомним, что Фьюри отказался участвовать в поединке-реванше против Кличко 29 октября, и бой снова перенесли. Как сообщалось ранее, уже начала продажа билетов на «Манчестер-Арену», стоимость которых доходила до 1400 долларов.
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