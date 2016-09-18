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Гловацьки визнав перемогу Усика і терміново хоче реванш

Гловацьки визнав перемогу Усика і терміново хоче реванш
Як передає replyua.net, переможений Олександром Усиком вже екс-чемпіон світу Кшиштоф Гловацьки визнав закономірність успіху суперника, що, втім, красномовно було написано на його побитому обличчі. «Сил на 12 раундів мені вистачало. Головне ж, у чому я програвав українцю, - це в русі ногами, швидкості, - сказав на зустрічі з пресою поляк. - За весь бій мені, по суті, лише двічі вдалося добре прикластися до суперника, дістати його».

Також Кшиштоф спростував припущення журналістів, що міг нокаутувати Олександра: «Нокауту не було й близько, хоча, звичайно, я до нього прагнув і дуже бажав завершити бій достроково на свою користь. Я бачив і розумів, що поступаюся за очками, тому в дев'ятому раунді активізувався і став йти в відкриті атаки».

Також Гловацьки повідомив, що хотів би реваншу, але при цьому, щоб він відбувся в найближчі терміни. А порівнюючи вчорашнього опонента з німцем Марко Хуком, у якого він рік тому відібрав пояс WBO, оцінив Олександра як більш швидкого, а Марко, як таким, що володіє більш сильним ударом.

Тренер колишнього чемпіона Федір Лапін розповів про тактику на поєдинок: «Ми розуміли, що виграти Кшиштоф може тільки нокаутом. Тому пропонували йому провокувати Усика на ближній бій. Але той грамотно не йшов у обміни, всіляко уникаючи їх».

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