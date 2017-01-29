В одиночной смешанной эстафете на ЧЕ украинцам не хватило до медали всего несколько секунд

Сегодня в польском Душники-Здруй состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках Чемпионата Европы, и украинские биатлонисты показали неплохой результат – четвертое место, и до призов им не хватило всего нескольких секунд, информирует replyua.net.
За Украину соревновались Андрей Доценко и Ирина Варвинец. Наши спортсмены показали довольно хорошую стрельбу, использовав всего пять дополнительных патронов за всю гонку, однако ногами они проиграли соперникам, отстав от победителей эстафеты на двадцать секунд. В итоге у Варвинец и Доценко только четвертый результат. Победу одержали россияне – Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен, допустившие семь промахов, однако по ходу гонки Гараничев показал отличную скорость и выигрывал ходом у всех соперников.
На втором месте оказались представители Норвегии, а бронзовую награду завоевали спортсмены из Польши, которые, кстати, выступили в «семейном тандеме» - «бронза» досталась супругам Гузик. Напомним, что через несколько минут начнется последняя гонка в рамках Чемпионата Европы – смешанная эстафета, один из самых зрелищных видов программы.