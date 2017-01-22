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Титулованные биатлонисты протестуют из-за несправедливого решения IBU по российским спортсменам

Титулованные биатлонисты протестуют из-за несправедливого решения IBU по российским спортсменам
После заседания IBU, прошедшего накануне в итальянской Антерсельве, многие биатлонисты выразили свое возмущение тем, что руководство Международного союза биатлонистов фактически проигнорировало доклад Макларена, заявив, что закрывает дела в отношении российских спортсменов, «против которых нет никаких доказательств», сообщает replyua.net.

Решением IBU одним из первых возмутился олимпийский чемпион и лучший биатлонист планеты Мартен Фуркад. Он заявил журналистам, что очень зол из-за такого решения. К нему присоединились Лоуэлл Бэйли из США и Михал Шлезингер из Чехии. По словам Ондржея Рыбарша, тренера чешской сборной, Мартен Фуркад поступил правильно. «Они просто впустую потратили свое время, когда говорили люди из Международного союза биатлонистов. Мартен показал то, что думают многие. Руководство союза так ничего и не решило», заявил наставник сборной Чехии.

Напомним, что на вчерашнем заседании не было принято ни одной санкционной меры в отношении России. Против 22 спортсменов дела закрыли, сказав, что в докладе Макларена нет ни одного доказательства употребления допинга. По остальным семи биатлонистам решение будет вынесено позже.
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