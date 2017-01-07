Коукалова призвала отстранить российскую сборную от соревнований

Обладательница Кубка мира прошлого сезона Габриэла Коукалова заявила о том, что российская сборная должна быть отстранена от участия во всех международных соревнованиях из-за скандального доклада Макларена.
Как информирует replyua.net, чешская биатлонистка дала интервью порталу «Чемпионат» и рассказала, что сборная России не уважает международные антидопинговые правила. «Эти команды и эти люди не должны с нами соревноваться. На английском языке я не смогу вам все объяснить, но речь должна идти о той команде, где очень много спортсменов попадались на допинге», отметила Коукалова. По ее мнению, также было бы справедливым решение отобрать одно или два места в Кубке мира – это было бы лучшим наказанием за массовое употребление допинга.
«Мне кажется, что такие наказания – самые справедливые», подчеркнула титулованная биатлонистка из Чехии. Напомним, что Международный союз биатлонистов так и не применил к России жесткие санкции – ее лишь лишили права проведения этапа Кубка мира в Тюмени. К призыву Коукаловой также присоединяется и Мартен Фуркад.