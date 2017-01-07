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Кубок мира в Оберхофе: трансляции и расписания гонок

Кубок мира в Оберхофе: трансляции и расписания гонок
Четвертый этап Кубка мира по биатлону продолжается в немецком Оберхофе, и в эти выходные дни состоятся сразу четыре гонки, информирует replyua.net.

В четверг и пятницу биатлонисты состязались в спринтерской гонке, а сегодня спортсмены выйдут сразу на два старта – мужскую и женскую гонки преследования. Мужчины выйдут на дистанцию в 12 часов 30 минут по киевскому времени, и гонку в прямом эфире будут транслировать телеканалы Матч ТВ, Евроспорт и UA: Перший. Чуть позже, в 15 часов 40 минут, старт возьмут женщины, и женский пасьют можно будет посмотреть в прямом эфире на каналах Матч ТВ, Евроспорт и UA: Перший. Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе закончится двумя масс-стартами 8 января. Тридцать лучших биатлонистов выйдут на старт в 13 часов 30 минут по киевскому времени.

В прямом эфире эту гонку будут транслировать Матч ТВ, UA: Перший, а также Евроспорт. В 15 часов 40 минут на этих же телеканалах можно будет посмотреть женский масс-старт в прямом эфире. Напомним, что ни в мужском, ни в женском спринте украинская сборная не завоевала медалей.
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