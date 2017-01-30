Серед патрульних провели чемпіонат із армреслінгу

У Чернівцях 29 січня провели перший чемпіонат із армреслінгу. За звання найсильнішого рукоборця змагалися сто двадцять патрульних поліцейських, повідомляє replyua.net.
Це перший чемпіонат із цього виду спорту для патрульних. Ідея провести такі змагання виникла у Чернівецького управління патрульної поліції. Керівництво учасників участі в поєдинку не брало, а з глядацьких трибун підтримували та оцінювали фізичну підготовку свої підлеглих. У змаганнях взяли участь поліцейські з усіх регіонів України. Спочатку відбулася урочиста частина, а потім самі змагання. У них не брало участь жодного професійного армреслера. Тільки аматори. Проте одразу помітно, що до змагань підготувалися відповідально. Поліцейські кажуть, що у повсякденному житті на професійний спорт не вистачає часу. Всіх учасників поділили на чотири категорії. У кожній команді по чотири представника. Турнір судили професійні арбітри.
Виконуючий обов’язки керівника департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич не долучився до змагань. Але пообіцяв взяти участь у турнірі наступного року. «У мене зараз форма не така. Сьогодні я тільки вболіваю. Підготовка і рівень майстерності поліцейських досить високий», - сказав він. Незабаром планують провести такий же турнір і для дівчат копів.