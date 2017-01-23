Украинский велогонщик-чемпион Грабовский умер на 32-м году жизни

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Известный украинский велогонщик Дмитрий Грабовский умер на 32-м году жизни. О внезапной смерти двукратного чемпиона Европы рассказал в социальных сетях друг и коллега Грабовского Юрий Левинзон. Причины скоропостижной кончины точно не установлены. Предварительно известно, что велогонщик умер от сердечного приступа, хотя официально семья погибшего не комментировала трагедию.Дмитрий Грабовский неоднократно отстаивал честь Украины во время международных велогонок. Впервые значительного результата он добился в 2002-м году, когда стал лидером заезда в командном преследовании. Позднее, в 2004-м году, Грабовский вновь стал чемпионом Европы в командном преследовании, но уже в категории «андеров».В последние годы жизни карьера Грабовского развивалась менее стремительно, причиной тому являлось чрезмерное употребление алкоголя и травма спины, полученная в ДТП. До момента смерти Грабовский проживал с родителями в Израиле, о дате и месте похорон знаменитого велогонщика пока не сообщается.