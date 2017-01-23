В Украине начнут борьбу с договорными футбольными матчами

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В комитете по этике и честной игре Федерации футбола Украины разрабатывают перечень мер, при помощи которых предполагается ведение борьбы с договорными матчами. Беседуя с журналистами «Трибуны», как передаёт replyua.net, глава этого комитета Франческо Баранка выказал ряд идей, при помощи которых будет вестись такая борьба. В частности, предлагается введение возможности прекращать подозрительный матч без объявления победителя.Баранка рассказал, что в настоящее время комитет по этике и честной игре ФФУ уже работает над тем, чтобы у него появилась возможность отменять подозрительный матч или приостанавливать его без возможности завершения. По его словам, определить такой матч можно путём анализа движения ставок: если во время матча наблюдаются «странные ставки», то комитет хочет через руководителя судейского корпуса останавливать такой матч.Кроме того, разрабатываются комитетом и меры по отношению к футболистам, которые занимаются «сдачей матчей». Если футболист попадается на этом, то в ФФУ хотят навсегда закрывать ему дорогу к игре в сборных Украины любых возрастов.