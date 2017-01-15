Перейдет ли Сидорчук из Динамо в Фенербахче

По информации Sport Arena, занимающий 7-ую строку в рейтинге европейских клубов, киевский «Динамо» ответил отказом в аренде Сергея Сидоручка. Предложение взять в аренду главного полузащитника киевской команды поступило от турецких представителей Фенербахче, так как для покупки у стамбульского клуба недостаточно финансовых ресурсов передает replyua.net.
Сергей пришел из запорожского Металлурга, в котором впервые выступил на большом поле в 2008 году во Второй Лиге против Шахтера. В Динамо Сидорчук перешел уже более трех лет назад – в 2013, заключив контракт с киевским клубом до 2019 года. В последних существенных матчах полузащитник клуба "Динамо" и сборной Украины из 16 игр сезона принес команде три забитых гола в ворота противника и одну результативную передачу. Немаловажной новостью является то, что стамбульцы могут предложить не аренду, а обмен игроков: нигерийского форварда Эменике на хавбека Сидорчука. В этом случае за киевского футболиста придется доплачивать.
Есть информация и о том, что на Сергея претендуют англичане, итальянцы и испанцы. «Кристал Пэлас», «Рома» и «Депортиво» пополнили список желающих работать с киевским полузащитником. По сведениям из турецких источников, если киевский футбольный клуб и готов уступить Сергея Сидорчука Фенербахче, то не меньше, чем за 10 миллионов евро.