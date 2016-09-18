В украинском футболе тотальная коррупция, – спортивный журналист

Как передает replyua.net, команда может не сговариваться с соперником или арбитром, а играть против себя. К примеру, расслабиться в обороне, пропустить 5 мячей. Договорные матчи для Украины – не новость, - рассказывает спортивный журналист Константин Андриюк.
На днях в Украине появилось беспрецедентное сообщение: впервые завершено расследование дела в отношении коррупции в футболе. Игроки харьковского «Металлиста» в возрасте до 21 года обеспечивали победу соперникам за вознаграждение от 8 до 20 тысяч долларов за матч. Следует напомнить, что 1 декабря 2015 Петр Порошенко подписал закон о борьбе с договорными матчами в спорте.
«Если государство не будет заинтересовано, если правоохранительные органы с этим не будут разбираться, не будет никакого результата. Если прокомментировать закон, то им очень гордится действующий президент Федерации футбола Андрей Павелко. Он является автором этого закона, он его лоббировал в Верховной Раде. Но вот статистика за 300 дней с момента вступления этого закона в действие: ноль задержанных, ноль объявленных договорных матчей. Ноль – коэффициент полезного действия», – отметил Константин Андриюк.
Что могло побудить ребят, которые когда-то смогли бы построить карьеру, брать от 8 до 20 тысяч долларов? Сумма не такая уж и большая. Могу ответить не конкретно о «Металлисте», а в целом о нашем украинском футболе. Он сейчас в сложной стадии, даже не знаю, как из нее выйти. Ситуация такова: футбол держался на олигархах, ни один украинский клуб не является прибыльным. Страна сейчас очищается и в экономическом, и социальном планах, то же самое и в футболе. Однако он очищается неправильным путем. Если у клуба нет денег, он должен опуститься на дно, в любители и начинать восхождение. Он должен разработать структуру и приносить прибыль. Сейчас олигархи обеднели, им невыгодно тратить деньги на футбол и выходить в минус. Поэтому футболисты уже не имеют тех безумных денег, им задерживают зарплату.
По словам журналиста, есть такая вещь как биржа ставок: собирается некий общий фонд, который затем делится на всех. Команда может не сговариваться с соперником или арбитром, а играть против себя. К примеру, расслабиться в обороне, пропустить 2-5 мячей. Это убивает футбол и становится массовым явлением. У нас в футболе тотальная коррупция, почти как в политике, резюмировал Константин Андриюк.
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