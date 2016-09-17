Медалей больше, денег меньше: почему паралимпийцы получают меньше олимпийцев?

Плюсом Украины является то, что мы научились выявлять паралимпийцев, привлекать людей с инвалидностью к паралимпийскому спорту. Об этом говорит президент благотворительного фонда «АИК» Юлия Ресенчук. Юлия является инициатором электронной петиции относительно одинаковой оплаты олимпийцам и паралимпийцам, передает replyua.net.
«Относительно петиции, так это была инициатива моя и моих друзей, партнеров. Уже длительное время мы наблюдаем за дискриминацией. Наши паралимпийцы ежегодно показывают очень хорошие результаты и мы считаем несправедливостью то, что олимпийцев и паралимпийцев оценивают не ровно. Мы назвали такое отношение как к трети человека: ведь они получают только третью часть от того, что имеют олимпийцы. Думаем, общество и общественные активисты на это как-то отреагируют. Хотя мы слышали о намерении уравнять оплату в 2018 году. Но почему не сейчас? Я считаю это дискриминацией людей с инвалидностью», – отметила Юлия Ресенчук.
Почему паралимпийцам удается больше, чем олимпийцам? Потому что каждый из них пережил что-то в жизни, после чего можно было либо сдаться, либо взять себя в руки и пойти дальше, подчеркивает Юлия Ресенчук.
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