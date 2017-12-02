В Украине вступил в силу закон о новом празднике

2 декабря, в субботу, в Украине официально вступил в силу закон, согласно которому 2 мая стало рабочим днем, а 25 декабря – выходным днем.
Уже через три недели у украинцев появится дополнительный выходной, и они будут праздновать католическое Рождество, как и большинство жителей западных стран. Как сообщает replyua.net, накануне новый закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады. Как сообщалось ранее, с инициативой относительно установления выходного дня на Рождество 25 декабря в парламенте выступил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Свои голоса за соответствующее решение отдали 238 депутатов.
Петр Порошенко, украинский глава, позже подписал этот закон. Что касается майских праздников, то вместо двух выходных теперь в Украине останется только выходной 1 мая, а 2 мая стало рабочим днем. Таким образом, количество выходных дней в году не изменилось.