Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

В День Конституции Украины Александр Турчинов, секретарь СНБО, заявил о том, что российская недоимперия не сможет остановить Украину с помощью кибератаки и войны, а также поздравил всех украинских граждан с праздником.
Как передает replyua.net со ссылкой на страницу Турчинова в Фейсбуке, секретарь СНБО отметил, что основной закон появился в Украине более двадцати лет назад. «Друзья, поздравляю с Днем Конституции Украины! В Основном законе, принятом уже более 20 лет назад, четко зафиксировано, что Украина – унитарное, суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство, равноправный член мирового сообщества. Именно такое государство мы строим», написал Турчинов.
По его словам, любые попытки со стороны России подорвать Украину с помощью войны, кибератак или чего-то другого, заведомо будут обречены на провал. Секретарь СНБО при этом подчеркнул, что национальное государство способно защитить Украину и обеспечить ее развитие. «Рассыплются, как замки из песка, империи, исчезнут закомплексованные диктаторы, а Украина была, есть и будет», добавил Турчинов.