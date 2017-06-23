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Блогер: «Страна.юа» - ніяке не опозиційне ЗМІ, а пропагандистська шарага

Блогер: «Страна.юа» - ніяке не опозиційне ЗМІ, а пропагандистська шарага
Блогер під ніком «Mason Lemberg» у своєму дописі на Фейсбук пояснює чому у випадку із Ігорем Гужвою не варто говорити ні про які утиски свободи слова та опозиційних ЗМІ, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер нагадує, що опозиція – чудова річ, але справжня опозиційність можлива лише за умови існування політичних партій, які мають певну ідеологію. Так як в Україні існують здебільшого політичні проекти, які ідеологію підміняють кон’юнктурними інтересами, можна говорити не про опозиційні партії і опозиційні ЗМІ, а виключно про конкуруючі політичні проекти та ЗМІ, які обслуговують конкуруючі політичні проекти. В принципі, це нормальний процес, але при цьому не варто корчити «незалежність» та «незаангажованість». Але якщо ЗМІ працює вже не на шкоду владі, а на шкоду всій державі, то це – ворожий пропагандистський проект.

Саме так можна сказати про «Страну.юа» - це не опозиційне ЗМІ, і навіть не ЗМІ, яке обслуговує конкуруючий політичний проект. Це просто антидержавницька колабораціоністська шарага. До того ж, варто пам’ятати, що Гужва був затриманий за звичайний злочин – вимагання. Саме тому не існує жодної причини для того, аби виправдовувати цього «журналіста», а всі ті, хто це робить, належить до однієї з двох категорій – або повні ідіоти, або колабораціоністи, - наголошує блогер.
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