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Климкин прокомментировал идею снятия санкций с России

Климкин прокомментировал идею снятия санкций с России
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин дал комментарий относительно идеи его австрийского коллеги Себастьана Курца по санкциям против России. Как передаёт replyua.net со ссылкой на перевод интервью Климкина для австрийского издания «Профиль», опубликованный в Facebook 5 февраля 2017-го года, санкции с России снимать бессмысленно, поскольку ожидаемого эффекта они пока не оказали — Кремль не признал совершение преступлений на Донбассе и в Крыму.

Фактически, как отметил Климкин, снятие антироссийских санкций лишь подсластит Кремлю то, о чём он даже не хочет слушать. «Россия не демонстрирует никакого раскаяния, как и желания исправлять то, что она натворила в Украине. Кроме того, российское руководство продолжает настаивать на том, что РФ не является стороной украинского конфликта», — пояснил свою позицию Климкин.

Впрочем, снимать санкции с России было бы можно, если бы государство осознало свои преступления перед международным сообществом, если бы Москва захотела исправить все те многочисленные последствия, которые являются результатом её преступлений. Только в этом случае, как подчеркнул глава МИД Украины, можно было бы начинать обсуждение смягчения эмбарго.
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