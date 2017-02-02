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«Разводятся, но не женятся»: в Украине рушится институт брака

«Разводятся, но не женятся»: в Украине рушится институт брака
Министерство юстиции Украины обнародовало неутешительную статистику официальной регистрации браков и разводов в стране по итогам 2016-го года. Как передаёт replyua.net, в Украине де-факто рушится институт брака — количество семей, которые зарегистрировали официальное расторжение союза, в сравнении с данными от 2015-го года выросло на 1,2 тысячи, что соответствует 35,46 тысячам разводов.

С заключением брака в украинских семьях также наблюдается кризис: в 2016-м году появилось на 70 тысяч новых семей меньше, чем в 2015-м. Так, в течение прошлого года брачный союз официально зарегистрировали 229,45 тысяч пар, тогда как ещё в 2015-м году количество пар-молодожёнов достигало отметки в 299 тысяч.

Психологи уже прокомментировали сложившуюся ситуацию. По мнению Лилии Ворониной, количество разводов растёт из-за экономического кризиса и войны в стране — возвращающиеся с Донбасса мужчины часто становятся непосильной ношей для женщин. Кроме того, семьи «разъезжаются» и на фоне разных политических взглядов. Говоря о падающем количестве новых браков, психологи также находят экономические причины: сыграть свадьбу сегодня — удовольствие недешевое.
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