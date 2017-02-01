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Розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання

Розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання
В Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація триватиме до 17 березня, інформує replyua.net.

3 6 лютого можна сформувати та роздрукувати реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. На сайті є перелік документів, який потрібно зібрати вступникам. Випускникам необхідно віднести документи до ЗНЗ, у яких навчаються. Усім іншим відіслати рекомендованим листом до регіональних центрів оцінювання знань. Після цього з центру поштою надійде реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Саме ж незалежне оцінювання розпочнеться 23 травня, а закінчиться 16 червня. Додаткова сесія ЗНО проводитиметься з 3 по 12 липня.

У 2017 році у вступній кампанії нововведення. Будуть приймати сертифікати за минулий рік. Для тих, хто живе на непідконтрольних Україні територіях передбачили подавати документи в електронному вигляді. «Особа надсилає на електронну пошту регіонального центру скановані копії потрібних документів. Сертифікат, який виробляється, теж буде зберігатися в цьому центрі до моменту, поки така особа не звернеться за ним», - сказав Вадим Кандій, директор Українського центру оцінювання якості освіти.
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