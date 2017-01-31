Москаль спрогнозировал наступление самого сложного года для Украины

Закарпатский губернатор Геннадий Москаль спрогнозировал для Украины в обозримом будущем «ужасный год», который обернется для украинцев потоком недостоверной информации и критикой «всего вокруг». Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Москаля изданию «Апостроф», такая неутешительная в политическом мире Украины картина имеет все шансы «развернуться» в 2019-м году — году выборов на пост президента и в Верховную раду.
По мнению Геннадия Москаля, в настоящее время в Украине политическую деятельность осуществляют огромное количество активистов и популистов, которые в год «больших выборов» начнут применять свои главные инструменты — критиковать всё и всех. Кроме того, такие политические персонажи ради места в Верховной раде начнут говорить избирателям невообразимые вещи, это сделает 2019-й год для украинцев по-настоящему сумасшедшим, считает политик.
Также Москаль напомнил и тот факт, что «большие выборы» в Украине почти всегда сопровождаются лживыми обещаниями и критикой в отношении властей. Не гнушаются такие популисты и активисты от задабривания избирателей — в ход идут и денежные компенсации, и продуктовые презенты. По мнению Геннадия Москаля, иных способов для таких кандидатов оказаться в Верховной раде попросту нет.