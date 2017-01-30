Жители Донбасса массово подают в суд на Украину

Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк рассказал журналистам о тысячах исков, которыми жители Донбасса буквально «заваливают» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи проводящейся на юго-востоке Украине антитеррористической операцией (АТО). Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Романюка изданию «РБК-Украина», к нынешнему моменту в ЕСПЧ зарегистрировано почти 4 000 исков жителей городов временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
Причин, по которым жители Донбасса подают в суд, несколько. Главной из них, как пояснил Романюк, является наличие имущественных претензий и истцов к власти Украины. В частности, одна из главных причин судебных исков — потеря имущества в результате боевых действий в ОРДЛО.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека также «заваливают» всевозможными жалобами. В секретариате ЕСП к началу нынешнего года находилось уже 18 тысяч жалоб. В основном такие жалобы были связаны с нарушением Европейской конвенции по правам человека со стороны Украины.