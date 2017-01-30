Меркель рассказала правду об отношениях Киева и Берлина

В понедельник, 30 января 2017-го года, немецкий канцлер Ангела Меркель в рамках брифинга с президентом Украины Петром Порошенко затронула тему украинско-немецких отношений. Немецкий политик призналась, что за последние 2,5 года, в рамках которых официальный Берлин активно сотрудничает с Киевом по вопросам урегулирования ситуации с оккупацией ОРДЛО и Крыма, отношения Германии и Украины значительно укрепились. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «112 Украина», Меркель характеризует отношения Берлина и Киева как дружеские.
По мнению Ангелы Меркель, Украина старательно проводит реформы, это является непростыми ограничениями со стороны МВФ. Канцлер Германии отметила, что Киев, несмотря на сложности, реализовывает все договорённости, а Германия, в свою очередь, готова поддерживать всесторонние и экономические изменения, которые происходят в Украине.
Меркель также отметила, что между государствами образовалась дружба, которая с каждым днём укрепляется. В качестве подтверждения своим словам Ангела Меркель пообещала помогать Украине с реформами и дальше. В частности, она выразила надежду на продолжение этих доверительных межгосударственных отношений.