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Украина в топе: эксперты определили самые преданные страны в Европе

Украина в топе: эксперты определили самые преданные страны в Европе
Компания Gallup International провела необычный опрос, в рамках которого социологи общались с представителями европейских стран и России. Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание The Independent, где были опубликованы результаты опроса, украинцы оказались в топе самых преданных европейских народов, в значительной степени обойдя своих европейских соседей.

Как стало известно, представители компании спрашивали у представителей общественности каждой из стран-участниц опроса, готовы ли они бороться за свою страну. Результаты опроса показали, что самым преданным своему государству народом Европы являются финны — индекс готовности составил 74%. Следом за Финляндией в рейтинге оказалась Турция (73%), а Украина в этом опросе получила результат в 62%.

Согласно результатам опроса, самыми непреданными оказались жители Нидерландов, где только 15% участников опроса заявили о готовности «стоять за страну до конца». Также невысоким показателем преданности удивила и Германия — 18%.

Украина в топе: эксперты определили самые преданные страны в Европе
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