Уснувшего на заседании генерала чуть не уволили из Минобороны Украины

Министр оборонного ведомства Украины Степан Полторак не простил генералу, имя которого пока не разглашается, сон во время заседания по реформам. Как сообщает replyua.net со ссылкой на информацию советника замминистра украинской обороны Алины Фроловой, Полторак решил немедленно уволить уснувшего, однако обошёлся "строгим выговором". Предварительно известно, что Полторак крайне жёстко отреагировал на инцидент.
В своём Facebook-аккаунте Фролова написала, что Полторак, увидев заснувшего генерала, поинтересовался о том, какие реформы в Украине возможны, если на заседании комитета реформ некоторые умудряются поспать. Фролова отметила, что она находится под впечатлением от произошедшего. СМИ пока не располагают информацией о других подробностях инцидента, свой поступок Полторак пока также не прокомментировал.
Напомним, на публичных мероприятиях с высокопоставленными чиновниками и военными нередко случаются казусы. Так, в своё время соцсети всколыхнул спящий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который едва не проспал открытие Олимпиады-2014 в Сочи. Припоминают СМИ и сон французского высокопоставленного военного Жан-Ив Ле Дриана, который спал прямо на теледебатах. Однако, французы отреагировали на казус сдержанно, порадовавшись, что министру «хоть когда-то удаётся поспать».