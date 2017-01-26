Япония обрушилась на Путина в честь 25-летия дипотношений с Киевом

26 января 2017-го года исполняется ровно 25 лет с тех пор, как Украину и Японию объединили тесные дипломатические отношения. Посол Японии в Украине Шигеки Суми поздравил своих украинских коллег, а также руководство и народ Украины с этим событием, а также заверил, что Япония поддерживает позицию Украины в конфликте с Россией. Как передаёт replyua.net, на 25-летие японско-украинских дипотношений официальный Токио жестко осудил агрессию руководства РФ.
В частности, японский посол раскритиковал насильственное изменение границ Украины, которое произошло в результате российской агрессии. От лица Токио он отметил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями, аннексия Крымского полуострова является незаконной. Кроме того, Токио осуждающе относится к Москве на фоне всех тех преступлений, которые происходят в Украине с подачи Кремля.
Суми напомнил, что Япония является единственным азиатским государством, которое ввело антироссийские санкции — сотрудничество с G7 и Европейским союзом по этому вопросу является крайне продуктивным. В целом от лица Японии Суми заявил, что Токио надеется и в дальнейшем укреплять отношения с Киевом, а также оказывать помощь в борьбе за процветание и стабильность Украины против российской агрессии.