Астролог предсказал Тимошенко болезни и смерть близкого в 2017 году

Лидера партии «Батьківщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко ждёт насыщенный 2017-й год, считает астролог Влад Росс. По мнению «специалиста по звёздам», для Юлии Тимошенко 2017-й год станет прорывом в её политической карьере, однако звёзды предвещают Юлии Владимировне и неприятности, которые могут коснуться здоровья как самого политика, так и её близких.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на прогноз Влада Росса «Обозревателю», в политической сфере Юлии Тимошенко оппоненты смогут только позавидовать: Тимошенко ждёт множество встреч с гражданами США и России, этот год может обернуться для неё дипломатическим прорывом, «успехом через заграницу». Росс считает, что Тимошенко будет крайне успешна именно в вопросе международных переговоров.
Впрочем, Юлии Тимошенко начавшийся 2017-й год якобы сулит и некоторые испытания: в прогнозе утверждается, что у Тимошенко в середине нынешнего года, вероятно, умрёт близкий человек. Посоветовал Росс Юлии Владимировне и внимательнее относиться к собственному здоровью — звёзды позволяют утверждать, что недоброжелатели могут её «отравить, подсыпать что-нибудь в еду». Для того, чтобы неблагополучный сценарий миновал семью Тимошенко, Росс предлагает Юлии Владимировне не пренебрегать медицинскими осмотрами.