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Эксперт рассказал, «взлетят» ли цены на аренду жилья в Украине

Эксперт рассказал, «взлетят» ли цены на аренду жилья в Украине
В украинской прессе с начала 2017-го года «прокатилась» волна интервью риелторов, которые прогнозируют повышение цен на аренду жилья в Украине. Такие прогнозы риелторов обоснованы: в крупных украинских городах уже в конце 2016-го года при аренде жилья в условиях договора прописывались пункты о косвенной привязке цены месячной аренды к доллару: арендодатели хотели повышать цену, если курс доллара отклонялся в большую сторону более чем на 10%.

Специалист по недвижимости Ярослав Цуканов в эфире «Голоса Столицы», как передаёт replyua.net, прокомментировал возможность значительного роста цен на аренду. По его мнению, не слишком значимое повышение является вполне реальным, однако «космического» роста эксперт не ожидает: стоимость аренды жилья в Украине зависит от уровня доходов людей, которые готовы его снимать.

В связи с этим, как утверждает Цуканов, бояться «взлёта» цен на аренду жилья не стоит. Поскольку на рынке не наблюдается массового роста доходов у граждан, деньгам на рынке недвижимости «неоткуда взяться». Впрочем, владельцы недвижимости могут предпринимать попытки привязки цен к курсу доллара, поскольку в их интересах максимальная монетизация недвижимости. Если же арендаторы не пропустят подобные уловки, то недвижимость у таких арендодателей будет простаивать.
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