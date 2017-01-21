В ГУР рассказали о «хитростях» российских военных на Донбассе

Российское командование на Донбассе предпринимает отверженные попытки скрыть факты нарушения Минских соглашений со своей стороны. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, оккупанты предпринимают меры для того, чтобы воспрепятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на линии разграничения.
В частности, ГУР особым образом подчеркивает, что «командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ было заранее предупреждено» о визите первого замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга на Донбасс. Для того, чтобы скрыть факты нарушения договорённостей, оккупанты пытались предотвратить попадание представителей СММ ОБСЕ и журналистов в «дискредитирующие зоны».
Из сообщения ГУР Минобороны Украины следует, что для того, чтобы скрыть запрещённые вооружения, которые они были обязаны отвести от линии разграничения, российское командование разместило ложные сигналы о минировании, а также дополнительные посты. В настоящее время Александр Хуг всё ещё находится на Донбассе — его визит, как ожидается, продлится до 27 января 2017-го года. Планируется, что Хуг в рамках этого визита досконально изучит вопрос безопасности вдоль линии разграничения, однако противник препятствует такой работе.