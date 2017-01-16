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Для чого насправді прилітав Байден - думка експерта

Для чого насправді прилітав Байден - думка експерта
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до України з метою передати президенту Петру Порошенку та його найближчому оточенню «інструкцію» щодо подальших кроків після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив американський політолог та публіцист Джейсон Смарт, передає replyua.net.

«Сам по собі візит Байдена викликає не аби який інтерес. Особисто я не очікував, що він прибуде до України до кінця свого строку. Насправді це дивно, що віце-президент приїхав так пізно. А це може означати, що він передав Україні або її президентові якусь секретну інформацію від США. Навряд би він прибув з якоюсь іншою метою», - зазначив він.

В той самий час політолог зауважив, що тут може бути ще дві версії: питання стосується внутрішніх проблем України або зовнішньої агресії з боку Російської Федерації. «Насамперед Сполучені Штати на сьогоднішній день дуже невдоволені Порошенком та Україною в цілому через корупцію. Можливо також, що це була інформація пов’язана з Росією… Тут можна сказати напевне лише одне – інформація, яка була у Байдена мала потрапити до Порошенка особисто. Скоріше за все це була інформація про те, що потрібно робити Україні після зміни президента США», - підкреслив Смарт.
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