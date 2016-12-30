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Гарант Конституции подписал указ о новых билетах для военных

Гарант Конституции подписал указ о новых билетах для военных
Гарант Конституции Украины своей подписью принял указ №582/2016, где речь идет о подтверждении позиции о военном билете (документе) для некоторых военнослужащих, - рядового, сержанта, старшины и офицера в запасе. Как информирует replyua.net, информация об этом была обнародована в пресс-центре украинского лидера.

В обнародованном сообщении отмечается: «Отдаю приказ подтвердить позицию о военном документе для старшины, рядовых, сержантов, а также офицеров, которые находятся в запасе. Это нужно сделать для того, чтобы улучшить учет тех, кто служит и тех, кто обязан нести службу». В соответствии с приказом, правительству Украинского государства было поручено контролировать производство в назначенном порядке формуляров для военных документов (билетов) в том количестве, которое необходимо по заказу оборонного ведомства, Службы внешней разведки и СБУ.

Примечательно, что те билеты для военнослужащих, которые были произведены до подписания этого указа, будут считаться действительными на территории всего государства. Также их нельзя обменять на документы, изготовленные в соответствии с новым образцом. А получить новые билеты, хранить их и уничтожить можно в том порядке, который был определен Минобороны, а также Службой внешней разведки Украинского государства.
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