Эксперт: полного «режима тишины» не будет

Есть ли способ заставить противника соблюдать полный «режим тишины»? Скорее всего нет, - пишет в своем блоге военный эксперт Олег Жданов. Причин этому видит, как минимум, две.
Во-первых, за последних полмесяца в районе АТО украинцы несколько раз видели российскую авиацию. Да, она не производила обстрелы. Но явно демонстрировала украинским военным свою готовность в любой момент выполнить команду Кремля. К этому следует добавить желание давления и запугивания. Следующее, что нужно принимать во внимание, это – Украина практически не может закрыть воздушное пространство. Заявить официально о закрытии мы можем, но вряд ли Россия на него отреагирует. То есть «бороздить» наше небо они смогут беспрепятственно и дальше. И только ли «бороздить»?
Во-вторых, боевики так и не допустили миссию ОБСЕ на линию соприкосновения. Более того, по словам эксперта, мониторинговая группа в ближайшее время планирует оставить регион. То есть они так и не смогут дать объективную оценку происходящему в зоне АТО. И тут возникает вопрос: так может кому-то именно это и не нужно (в этом случае читай: Плотницкий, Захарченко)? Поэтому все выше сказанное и позволяет сделать вывод: объявленный «режим тишины» вряд ли будет обеспечен.
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