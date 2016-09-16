валюта
СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

Эксперт: полного «режима тишины» не будет

Эксперт: полного «режима тишины» не будет
Есть ли способ заставить противника соблюдать полный «режим тишины»? Скорее всего нет, - пишет в своем блоге военный эксперт Олег Жданов. Причин этому видит, как минимум, две.

Во-первых, за последних полмесяца в районе АТО украинцы несколько раз видели российскую авиацию. Да, она не производила обстрелы. Но явно демонстрировала украинским военным свою готовность в любой момент выполнить команду Кремля. К этому следует добавить желание давления и запугивания. Следующее, что нужно принимать во внимание, это – Украина практически не может закрыть воздушное пространство. Заявить официально о закрытии мы можем, но вряд ли Россия на него отреагирует. То есть «бороздить» наше небо они смогут беспрепятственно и дальше. И только ли «бороздить»?

Во-вторых, боевики так и не допустили миссию ОБСЕ на линию соприкосновения. Более того, по словам эксперта, мониторинговая группа в ближайшее время планирует оставить регион. То есть они так и не смогут дать объективную оценку происходящему в зоне АТО. И тут возникает вопрос: так может кому-то именно это и не нужно (в этом случае читай: Плотницкий, Захарченко)? Поэтому все выше сказанное и позволяет сделать вывод: объявленный «режим тишины» вряд ли будет обеспечен.

Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день

Свежие новости

Паранойя заманивает Путина во все более глубокую изоляцию

Эксперт: полного «режима тишины» не будет

«Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…»

Кучма має просити пробачення у суді - Гонгадзе

Киевляне получат 10 000 билетов на финал Лиги чемпионов-2018

Кінець Кернеса?

Україна отримала третій транш від МВФ

Порошенко відкрито познущався над Путіним

Україна перестає довіряти російським ЗМІ

Представительство Samsung в США заявило о немедленном отзыве всех Samsung Galaxy Note 7

Путін і Медведєв соромляться своїх статків – Портніков

Що доведеться змінити в Україні для отримання чергового траншу від МВФ?

Завтра з лап терористів "ЛНР" мають звільнити Жемчугова та Супруна - ЗМІ

Українців попереджають про небезпеку користування Galaxy Note 7 на борту літаків

ЄС може скасувати візовий режим для України вже на початку жовтня - Парубій

"Малярам", які перефарбували зірку в Москві компенсують 2 мільйони рублів

Зависть движет большинством из нас

Велика приватизація почнеться у жовтні - президент

НАБУ має отримати право на самостійне прослуховування - ЄС

Пономарев: в США настоящая истерика

 Новости за день