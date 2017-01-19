На трассе Киев-Чоп задержаны грузовики с мусором из Львова

На автомобильной трассе Киев-Чоп сотрудники патрульной полиции накануне задержали пять грузовиков, которые перевозили мусор из Львова. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала Дина Корчевная, пресс-офицер Нацполиции Житомира.
По ее словам, сначала удалось остановить две фуры на 128-ом километре за нарушение правил дорожного движения. Грузовики при этом двигались в сторону столицы Украины. Когда патрульные начали проверять документы, оказалось, что во всех накладных не было серии, а груз был указан как вторичное сырье. При тщательной проверке грузовиков полицейские установили, что фуры перевозили обычный мусор.
«Полиция сопроводила грузовики до Киевской области, после чего фуры были переданы под контроль киевских патрульных. В наши задачи входило проконтролировать движение, чтобы грузовики не избавились от мусора на территории Житомирской области», заявила Корчевная. Еще один грузовик задержали позже в пункте пропуска Кочеров, и из документов стало понятно, что фура едет из Львова. Через несколько часов были задержаны еще две фуры на трассе Киев-Чоп. По документам водители перевозили мусор в Днепропетровскую область.