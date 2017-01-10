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"Зупинка для п'яного капітана": У ВДВ спростували інформацію волонтера

"Зупинка для п'яного капітана": У ВДВ спростували інформацію волонтера
Керівник прес-центру командування десантних військ Збройних сил України Шевченко Валентин заявив, що інформація про те, що курсантів нібито примушували ліпити зі снігу автобусну зупинку для командира, не відповідає дійсності. Про це пише «InfoResist», передає replyua.net.

За його словами, курсанти лише виконували свої функції з прибирання території, а «ліпити зі сніжок зупинку» на морозі їх ніхто не змушував. «Було створено декілька змін. Коли одна з них займається прибиранням снігу, інші знаходяться у приміщенні та зігріваються. Зліпили равлика та побудували снігову фортецю. Я не вважаю, що тут є якась частка порушення з чийогось боку. У свій час я також проходив цю школу, і тоді чого ми тільки не ліпили», - каже Шевченко.

Крім того він спростував слова волонтера про те, що командир знаходився у стані алкогольного сп’яніння. «Після того, як було проведено відповідну експертизу стало ясно, що капітан був цілком в тверезому стані», - заявив представник десантних військ. Як повідомлялося раніше, волонтер Ольга Олександрівська заявила, що у 199-му навчальному центрі високомобільних десантних військ у Житомирі курсантів-контрактників п’яний капітан примушував ліпити зі снігу автобусну зупинку.
"Зупинка для п'яного капітана": У ВДВ спростували інформацію волонтера
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