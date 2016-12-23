Рождественское чудо: на Житомирщине из ледяной реки вытащили троих детей

Трое детей едва не погибли на Житомирщине, оставшись без присмотра взрослых. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, двое мальчиков девяти и семи лет пошли по очень тонкому льду на реке и успели добежать до другого берега, но провалились под лед в нескольких метрах от суши, однако с ними была девятилетняя девочка, которая провалилась под лед на середине реки.
Когда детей спасли, они заявили, что решили перебежать через водоем, чтобы сократить дорогу. Ребятам очень повезло – на их громкие крики прибежали местные жители – они быстро вытащили из воды мальчиков, но до девочки добраться не смогли и вызвали спасателей. Те приехали только через двадцать минут, однако девочка все это время находилась на поверхности и проявила настоящее мужество. Незадолго до приезда спасателей она стала плакать и говорила, что ей тяжело, и она сильно замерзла.
По словам одного из спасателей, пришлось брать веревку и лестницу и передвигаться по очень тонкому льду, и, когда он начал доставать ребенка, то чувствовал, как трещит лед, однако все-таки вынес девочку на берег. Сейчас она находится в реанимации с сильным переохлаждением. Все дети из неблагополучных семей.