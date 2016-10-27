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Порошенко запевняє, що мінімалка таки буде 3200

Порошенко запевняє, що мінімалка таки буде 3200
В Україні 4 мільйони громадян відчують на собі зміни у підвищення мінімальної зарплати. Про це сьогодні, 27-го жовтня, заявив президент України Петро Порошенко, передає replyua.net. «Вчора під час засідання уряду було сказано, що вже в наступному році мінімальна заробітна платня українців збільшиться вдвічі», - зазначив він у Житомирі.

Президент наголосив, що у такого сміливого рішення є дві основні мети: подолання проблем з дорожнім покриттям та виведення українців з стану бідності. Він зауважив, що міні малку відв’язали від прожиткового мінімуму. «Найголовніше те, щоб мінімальна зарплата не була нижчою від прожиткового мінімуму. Ніхто не забороняє, щоб вона була більшою. Куди це годиться, що у нашій державі допомога по безробіттю прирівнюється до мінімальної зарплати! Кому буде вигідно іти працювати, якщо можна зареєструватися на допомогу по безробіттю, отримувати ті самі 1.4 тисячу гривень, і при цьому нічого не робити», - зазначив Порошенко.

«Допомогу по безробіттю зменшувати не будемо. Вона залишиться такою, як і була – 1450 гривен. Але зарплату підвищимо до 3200 гривень. І тоді буде видно різницю між тим хто працює, і тим хто шукає роботу», - наголосив президент.

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