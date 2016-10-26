В Житомире нашли древнее подземелье с кладом

В исторической части Житомира археологи обнаружили очень старое подземелье, в котором хранились старинные монеты. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, удивительная находка была обнаружена на Замковой горе.
Археологи приступили к раскопкам и на глубине примерно двух метров нашли старинные казацкие люльки, а также чешские и польские серебряные монеты шестнадцатого века. На этом находки археологов не закончились. Когда они начали копать глубже, то с удивлением обнаружили несколько ходов в подземелье. Предположительно, эти ходы были построены много веков назад, и они ведут в костел Святой Софии, который находится в нескольких сотнях метров. Исследователи заявили, что эти катакомбы вырыли около полутора тысяч лет назад. По словам археологов, когда работы на месте завершатся, там может появиться новый музей.
Сейчас территория, где были найдены древние монеты, изучается по специальной карте, созданной при помощи георадара. Археологи уверены, что катакомбы хранят в себе еще много загадок, и при внимательном осмотре в подземелье можно будет найти еще множество предметов старины.
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