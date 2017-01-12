В Запорожье продадут памятник Ленину, чтобы установить монумент бойцам АТО

Власти Запорожья в ближайшее время должны рассмотреть вопрос о продаже с молотка памятника Ленину, чтобы на вырученные средства установить монумент в честь памяти погибших бойцов АТО, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.
Нужно отметить, что один из самых больших памятников советскому вождю в Запорожье демонтировали весной 2015 года. Высота этого монумента достигает двадцати метров, однако власти города решили, что необходимо сохранить целостность этого грандиозного памятника, поэтому демонтаж был долгим и дорогим. Демонтаж памятника занял около тридцати часов. В настоящий момент памятник находится под «присмотром» коммунальщиков, однако помещать его некуда из-за больших размеров, поэтому монумент находится на территории водоканала под открытым небом.
Власти города отметили, что документы на продажу будут подготовлены в течение одного-двух месяцев. Нужно отметить, что ранее в Запорожье ушел с молотка за 150 тысяч гривен «железный трон», изготовленный из разорванных снарядов и оружия. Все деньги были направлены в качестве помощи военным, находящимся в зоне АТО.