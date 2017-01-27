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В Винницкой области нашли «живой красный уголок»

В Винницкой области нашли «живой красный уголок»
В Винницкой области, в здании Казатинского районного центра, ничего не меняется с советских времен – там находится большой кабинет с различной коммунистической и советской атрибутикой, в том числе и с портретом Сталина.

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пьявка, глава общественной организации Казатинская ассоциация участников АТО. По его словам, в администрации и городском совете хоть что-то меняется, и недавно там повесили фотографии погибших бойцов АТО, однако в райсовете «все еще ждут своих». «Не стану вам рассказывать, кто и что сделал из администрации и горсовета – там хотя бы можно увидеть снимки бойцов АТО, в отличие от здания райсовета. Совпадение? Может, они просто своих ждут?», пишет Пьявка.

На своей странице он выложил ролик, где продемонстрировал «живой красный уголок». Пользователи находятся в небольшом ступоре от увиденного. Многие пишут, что не могут поверить в то, что в некоторых государственных учреждениях до сих пор не только хранят, но и вывешивают советскую и коммунистическую атрибутику.
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