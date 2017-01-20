"Дівчатка щось наплутали": український гурт шокував відвертими нарядами

Одна з вінницьких журналісток Мата Візур не оцінила виступ київського колективу «Selfy», коли його учасниці вийшли на сцену в відвертих нарядах, не зважаючи на холодну погоду та відкриту площу. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«Напевно, дівчатка так спішили на сцену, що забули спіднички одягнути. Або можливо вони щось наплутали, і думали що зараз будуть виступати в лазні. Ні, ну це ви серйозно? На вулиці мінус 10. На площі біля ялинки зібралося близько тисячі людей, серед яких молодь та сім’ї з дітьми. І тут на вінницькій сцені з’являється столичний дует «Selfy»! Нехай це фото залишиться тут, а від коментарів я утримаюсь», - зазначила жінка.
«Я вважаю, що у нас низький рівень культури не через те, що народу потрібно тільки видовищ, а тому, що ми самі собі не прививаємо культури до якісного і дійсно цікавого продукту. Шкода, що голова міста не встиг це оцінити», - додала Візур. «Саме цікаве, що цей дует виступає так завжди. І в мене вже питання не до дівчат, а до місцевої влади: у вас є мізки і смак?!», - зазначив один з користувачів у коментарі. Як відомо, гурт «Селфі» було засновано у 2014 році. Продюсером даного проекту виступає Яременко Олександр, який перед цим займався гуртом «СМС».