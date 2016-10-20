Трагедия на железной дороге в Винницкой области

Сегодня утром в Винницкой области, в Литинском районе, недалеко от села Журавне, столкнулись пассажирский поезд и лесовоз, информирует replyua.net со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В срочном сообщении говорится о том, что недалеко от Журавне на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского состава с лесовозом. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие. В ГСЧС отметили, что поезд ехал по маршруту Хмельницкий – Винница. Погибших в пассажирском составе нет, сообщают в службе, однако травмы различной степени тяжести получили машинист пассажирского состава и его помощник.
Три человека, которые находились в грузовом автомобиле, скончались на месте. В настоящий момент в Литинском районе, на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа. Также на место аварии выехали 12 человек личного состава и три единицы техники, кареты «скорой помощи». Пострадавших в аварии уже доставили в близлежащую больницу, сообщают в ГСЧС.
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