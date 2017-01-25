Полиция устроила обыски в чиновников Ужгорода

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В городском совете Ужгорода в сегодня, 25 января, проводятся обыски среди представителей местной власти. Согласно сообщениям органов региональной прокуратуры, обыскивание здания Ужгородского горсовета связано с уголовным производством против должностных лиц ведомства. Местных чиновников обвиняют в коррупции.Также представители правоохранительных органов заявили, что к делу причастны и посторонние. Речь идет о доверенных лицах, которыми было получено часть взятки в сумме около 20,000 гривен. Поиски свидетельств о коррупционной деятельности чиновников продолжаются не только в здании Ужгородского горсовета, но и дома у некоторых работников горсовета. Ужгородские журналисты отмечают, что обыски ведутся на рабочих местах главы города Богдана Андреева, а также его заместителя Иштвана Козла.Напомним, что согласно рейтингу показателей коррупции за предыдущий год от мировой организации Transparency International, Украина занимает 131 место среди 176 государств, имея при этом 29 баллов из ста. Соседями Украины по положению в общем списке выступает Россия, Непал, Казахстан и Иран. В 2015 году в этом же списке Украина имела 27 баллов из ста.