Мер Сум боїться, що місто може охопити низка суїцидів

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Протягом останніх двох тижнів в Сумах сталося два вибухи в багатоквартирних будинках. За попередньою версією слідства вибухи, викликані випуском газу, були спричинені тим, що жителі квартир хотіли накласти на себе руки. Сумський міський голова Олександр Лисенко на черговому апаратному засіданні висловив занепокоєння тим, що поганий психічний стан сумчан може стати причиною для подальших трагедій в обласному центрі.«Зараз вже відомо, що у молодої людини, яка, мабуть, стала причиною вчорашнього вибуху на проспекті Лушпи, був сімейний конфлікт, - розповів мер. – Чоловік під впливом алкогольних напоїв вирішив помститися дружині, влаштувавши вибух. Зрозуміло, що є якийсь суб'єктивний фактор з його боку. Нехай поліція з'ясовує, що сталося, але лякає інше: люди підходили й говорили: у нас в будинку також є дві людини, і у нас є такий, що може влаштувати вибух і так далі. То є неблагополучні сім'ї, де незрозуміло, хто, незрозуміло, що може зробити. Тобто люди, які можуть під дією алкогольних чи наркотичних речовин, включаючи також, до речі, і самогонників можут підірвати не один будинок», – зазначив Лисенко.Нагадаємо, 3 січня в багатоповерхівці на вулиці Металургів в Сумах вибухнула квартира, в результаті чого загинула одна людина, 9 січня вибух повторився на проспекті Михайла Лушпи, обійшлося без жертв.