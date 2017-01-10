валюта
СпецтемаБлогер о Ющенко: оказывается, человек, за поддержку которого нам пробивали головы, оказался с хорошей гнильцой

Мер Сум боїться, що місто може охопити низка суїцидів

Мер Сум боїться, що місто може охопити низка суїцидів
Протягом останніх двох тижнів в Сумах сталося два вибухи в багатоквартирних будинках. За попередньою версією слідства вибухи, викликані випуском газу, були спричинені тим, що жителі квартир хотіли накласти на себе руки. Сумський міський голова Олександр Лисенко на черговому апаратному засіданні висловив занепокоєння тим, що поганий психічний стан сумчан може стати причиною для подальших трагедій в обласному центрі.

«Зараз вже відомо, що у молодої людини, яка, мабуть, стала причиною вчорашнього вибуху на проспекті Лушпи, був сімейний конфлікт, - розповів мер. – Чоловік під впливом алкогольних напоїв вирішив помститися дружині, влаштувавши вибух. Зрозуміло, що є якийсь суб'єктивний фактор з його боку. Нехай поліція з'ясовує, що сталося, але лякає інше: люди підходили й говорили: у нас в будинку також є дві людини, і у нас є такий, що може влаштувати вибух і так далі. То є неблагополучні сім'ї, де незрозуміло, хто, незрозуміло, що може зробити. Тобто люди, які можуть під дією алкогольних чи наркотичних речовин, включаючи також, до речі, і самогонників можут підірвати не один будинок», – зазначив Лисенко.

Нагадаємо, 3 січня в багатоповерхівці на вулиці Металургів в Сумах вибухнула квартира, в результаті чого загинула одна людина, 9 січня вибух повторився на проспекті Михайла Лушпи, обійшлося без жертв.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу
Важное за сутки
10 янв 2017
12906

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом. Как информирует replyua.net со ссылкой на

09 янв 2017
12029

Московский патриархат провозгласил святым своего убийцу, – эксперт

По мнению украинского политического обозревателя Тараса Черновила, 9 января – это повод задуматься, какая должна быть каша в головах у тех, которые руками и ногами держатся за московский патриархат,

09 янв 2017
6536

Политолог: Путин включил все рычаги, чтобы доказать миру, что авторитетные граждане Украины против политики Порошенко

Известный украинский политолог Евгений Магда считает, что российское руководство стремится доказать миру возможность крепкой дружбы с администрацией Трампа. В то же время Путину целесообразно

Последние новости

Боровой: империализм Кончаловского зашкаливает, особенно при упоминании Украины

Один из штатов США намерен ввести против РФ собственные санкции

У "ДНР" готові обміняти полонених на невигідних умовах

Элитное жилье Киева перестало пользоваться спросом

У Януковича з'явився блог. "Легітимний" одночасно переконує та обурює українців

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

"Зупинка для п'яного капітана": У ВДВ спростували інформацію волонтера

Розенко признал «несправедливые» пенсии в Украине

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ворог щось задумав

В ближайшее время Россия, США и Китай будут играть главную роль в мире

Экс-премьер-министр Украины проиграл все дела против СБУ

Порошенко написав листа в'язню Кремля Роману Сущенку

Демократи протестують проти призначення зятя Трампа на пост головного радника

Бойовики полюють на поранених дітей та їх батьків

У Yahoo! будет новое название

Муждабаев: Судьба Путина не будет похожа на судьбу Мадуро, к сожалению уже для Путина

Озеров: антироссийские санкции не доставляют нам никаких неудобств

У "ДНР" та "ЛНР" починаються серйозні проблеми з дисципліною

Эксперт рассказал о странных моментах авантюры Путина в Сирии

В Гидрометцентре рассказали, какими будут весна и лето в 2017 году

 Новости за день