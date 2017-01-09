У Сумах стався вибух, що зруйнував стіни

У понеділок зранку у місті Суми прогримів вибух у багатоповерховому будинку. За словами правоохоронців, вибух стався у однокімнатній квартирі: вибухнув побутовий газ. Наразі господар оселі знаходиться в реанімації. Про це сьогодні, 9-го січня, повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції в Сумській області, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що головною причиною трагедії могло стати те, що власник квартири власноруч відкрутив гнучкий газовий шланг, який з’єднує систему та плиту, після чого вчинив підпал. Наразі на місці пригоди перебуває слідчо-оперативна група, яка перевіряє і інші версії події. Це сталося за адресою вул. Михайла Лушпи, 52. В результаті сильного вибуху найбільше пошкоджень зазнала квартира, де стався вибух, та квартира сусідів. Газовий вибух «виніс» міжкімнатні стіни та зруйнував стіну між квартирами.
Крім того вибухом було пошкоджено ще дві вхідні двері цього ж під’їзду. Вибухова хвиля розбила шибки вікон з 1-го по 4-й поверхи. На даний момент 26-ти річний власник квартири знаходиться у лікарні. Йому діагностували термічні опіки обличчя та нижніх кінцівок 2 та 3 ступенів. Також до лікарень звернулося ще двоє сусідів потерпілого, яким також було надано необхідну допомогу без подальшої госпіталізації.