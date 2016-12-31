Журналист: Помощник нардепа, который любит садиться за руль пьяным, продолжает «плевать» на все законы и правила

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Помощник Народного депутата Виталия Куприя, зампред сумского «УКРОПа» Олег Шестак месяц назад удивил всю страну тем, что сначала в пьяном виде пытался оторваться на автомобиле от преследования полицейского патруля, а когда его все-таки остановили и предъявили обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, Шестак наотрез отказался приходить в полицию, не желая оплатить штраф и понести наказание. «Укроповец» продолжает нагло игнорировать фемиду и полицию, продолжая появляться и дальше в публичных местах и при этом официально находится в розыске.По словам журналиста Максима Еделя, выходит, если ты «шишка» или имеешь связи, можешь себе позволить ездить пьяным, подвергая опасности детей, женщин и пенсионеров, они ведь все равно ничего не скажут. «Напоследок, можно прятаться от полиции, оставляя, типа умные комментарии в соцсетях о том, какой ты правильный и честный, а рядом все тупые, а потом выкладывать фотки из ресторанов, где ты с рюмкой», – прокомментировал журналист. Максим Едель задается вопросом, почему полиция продолжает бездействовать имея прямые доказательства вины Олега Шестака.